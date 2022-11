Katastrophe WHO: Pakistan „am Rand eines Abgrunds”

01. November 2022 | Quelle: dpa

Überschwemmungen im September in der südwestlichen pakistanischen Provinz Belutschistan. Bild: Bild: dpa

Nach den verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Monate steht Pakistan nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Rand eines Abgrunds. Acht Millionen Menschen bräuchten medizinische Hilfe, sagte der in Kairo ansässige WHO-Nothilfedirektor für die Region, Rick Brennan, per Videolink zu Journalisten in Genf.