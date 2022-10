Katastrophen 13 Millionen Menschen in Äthiopien brauchen humanitäre Hilfe

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Eine äthiopische Frau streitet mit anderen über die Verteilung von gelben Spalterbsen, nachdem diese von einer Hilfsorganisation in der Region Tigray verteilt worden waren. Bild: Bild: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer weitreichenden humanitären Krise in Äthiopien. Mittlerweile seien mehr als 13 Millionen Menschen im Norden des Landes am Horn von Afrika auf Hilfe angewiesen, erklärte Altaf Musani, Direktor für Interventionen bei gesundheitlichen Notfällen der WHO am Freitag. Der überwiegende Teil der betroffenen Personen seien Frauen und Kinder.