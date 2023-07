Katastrophen EU führt Gedenktag für Klimaopfer ein

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

2021 kam es in Nordrhein-Westfalen zu einer Flut. Bild: Bild: dpa

Die EU hat den 15. Juli zu einem neuen alljährlichen Gedenktag für Opfer der globalen Klimakrise erklärt. An diesem Tag solle künftig an Klimaopfer in Europa und darüber hinaus gedacht werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit.