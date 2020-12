Katherine Tai Kann diese Frau die Beziehung zwischen den USA und China kitten?

Es ist ein ungewöhnlicher Karriereschritt für die Juristin. Der USTR-Posten hat zwar Kabinettsrang, gemessen an anderen Ministerien und Behörden lief er in der Vergangenheit jedoch eher unter dem Radar. Das änderte sich unter Donald Trump, der ihn durch seine Handelskriege in den Mittelpunkt seiner Außenwirtschaftspolitik stellte. Angesichts des gewachsenen Profils ist es eher überraschend, dass Biden nun eine Kandidatin nominiert, die selbst noch kein politisches Mandat errungen hat. Angesichts Tais Qualifikation geht er mit ihrer Benennung dennoch kein Risiko ein. Insider erwarten, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner ihre Nominierung unterstützten werden.