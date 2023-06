Katholische Kirche Bauch-OP von Papst Franziskus ohne Komplikationen beendet

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus soll stabil sein. Bild: Bild: dpa

Die Bauch-Operation von Papst Franziskus ist nach drei Stunden ohne Komplikationen abgeschlossen worden. Das gab der Heilige Stuhl am Mittwochabend nach dem Eingriff an dem 86-Jährigen bekannt. Ob das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits aus der Vollnarkose aufgewacht ist, wurde nicht präzisiert. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni kündigte weitere Informationen für einen späteren Zeitpunkt an.