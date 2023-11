Katholische Kirche Erkrankter Papst Franziskus hält Gebet von Wohnsitz aus ab

26. November 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus ist auf einem Monitor zu sehen, um die Gläubigen zu segnen, die sich auf dem Petersplatz versammelt haben. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat wegen einer Atemwegserkrankung das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag in der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan abgehalten. „Heute kann ich nicht am Fenster stehen, weil ich dieses Problem der Entzündung an der Lunge habe”, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit heiserer Stimme. Er zeigte sich für das Gebet nicht wie üblich am Fenster des Apostolischen Palastes, sondern in einer Live-Übertragung aus seinem Wohnsitz. Außerdem ließ er das Gebet von einem Priester vorlesen.