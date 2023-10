Katholische Kirche Müller: Weltsynode ist „unverbindlicher Meinungsaustausch”

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Arbeitsbereich für die Weltsynode. Bild: Bild: dpa

Kardinal Gerhard Ludwig Müller erwartet als Ergebnis der am Mittwoch beginnenden Weltsynode in Rom lediglich eine relativ nichtssagende Abschluss-Erklärung. „Das Votum der Synode hat nur beratenden Charakter, die ganze Veranstaltung ist ein unverbindlicher Meinungsaustausch”, sagte Müller in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Rom.