Katholische Kirche: Nach jahrzehntelangem Streit – Vatikan schließt Abkommen mit China zur Ernennung von Bischöfen

Rom Der Vatikan hat nach jahrzehntelangem Streit mit China ein vorläufiges Abkommen zur Ernennung von Bischöfen geschlossen. Das „provisorische Abkommen“ sei das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses, teilte der Vatikan am Samstag mit. Ziel sei, für die Katholiken in China Bischöfe zu haben, die sowohl in „Einheit mit Rom stehen, als auch von den chinesischen Autoritäten anerkannt werden“, so Papstsprecher Greg Burke. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.