Katholische Kirche Papst an junge Leute: „Sex ist eine wunderschöne Sache”

06. April 2023 | Quelle: dpa

«Sich sexuell auszudrücken ist ein Reichtum»: Papst Franziskus. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat eingeräumt, dass sich die katholische Kirche in ihren grundsätzlichen Glaubensregeln beim Thema Sex noch nicht weit entwickelt hat. Der Katechismus sei „noch in einer sehr frühen Phase” bei der Thematik, sagte Franziskus in einem Gespräch mit jungen Frauen und Männern, das seit dieser Woche in einem Dokumentarfilm beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist.