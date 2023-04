Katholische Kirche Papst Franziskus aus Krankenhaus entlassen: „Ich lebe noch”

01. April 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus verlässt das Agostino Gemelli Universitätskrankenhaus. Hier wurde er wegen einer Bronchitis behandelt. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus ist nach knapp drei Tagen Behandlung wegen einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fuhr am Samstag von der Poliklinik Gemelli zurück in den Vatikan. Vor dem Krankenhauseingang hielt die Wagenkolonne des Pontifex, der 86-Jährige stieg aus seinem Auto und plauderte kurz mit den Journalisten. „Ich lebe noch”, flachste er und kündigte an, am Palmsonntag bei der Messe auf dem Petersplatz dabei zu sein. Zuletzt hatte es Sorgen gegeben im Vatikan, der Papst könnte die Gottesdienste der Karwoche und dann jene an Ostern verpassen.