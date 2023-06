Katholische Kirche Papst Franziskus benötigt dringende OP unter Vollnarkose

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus? Bild: Bild: dpa

Große Sorge um Papst Franziskus: Der 86 Jahre alte Pontifex muss am Bauch operiert werden. Der dringende Eingriff war für Mittwoch geplant, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erreichte am späten Vormittag vom Vatikan aus kommend das Gemelli-Krankenhaus im Nordwesten Roms. Am Nachmittag war der Eingriff unter Vollnarkose vorgesehen. 2021 unterzog sich Franziskus dort schon einer aufwendigen Darm-Operation.