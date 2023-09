Katholische Kirche Papst Franziskus für Mongolei-Besuch in Ulan Bator gelandet

01. September 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus spricht auf seinem Flug in die Mongolei mit Journalisten. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner Reise in die Mongolei in Ulan Bator angekommen. Der 86-Jährige landete heute in einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita in der mongolischen Hauptstadt.