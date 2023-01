Katholische Kirche Papst in Afrika - Hunderttausende jubeln auf Straßen

31. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die Reise in den Kongo und in den Südsudan ist dem Papst wichtig - für ihn ist es eine Pilgerfahrt des Friedens. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus ist bei seiner Ankunft in Afrika von Hunderttausenden Menschen euphorisch begrüßt worden. Kinder und Erwachsene säumten in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo die Straße, auf der das Oberhaupt der katholischen Kirche vom Flughafen zum Präsidentenpalast fuhr. Dort appellierte der Pontifex dann energisch für Frieden und ein Ende der blutigen Konflikte in dem Land und in vielen Gegenden Afrikas.