Katholische Kirche Papst ruft zu Einsatz gegen Klimakrise auf

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

«Wie sehr man auch versuchen mag, sie zu leugnen, zu verstecken, zu verhehlen oder zu relativieren: Die Anzeichen des Klimawandels sind da und treten immer deutlicher hervor», sagt Papst Franziskus. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat in einem neuen Lehrschreiben einen dringlichen Einsatz gegen den Klimawandel angemahnt und mangelndes Handeln von Politik und Wirtschaft angeprangert. Die Erderwärmung sei eine der größten Herausforderungen für die Gesellschaft und die globale Gemeinschaft, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Apostolischen Schreiben „Laudate Deum” (Lobet Gott). „Mit der Zeit wird mir klar, dass wir nicht genügend reagieren, während die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt und vielleicht vor einem tiefen Einschnitt steht”, schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche.