Gänswein muss nun auch seine erst vor Kurzem bezogene Dienstwohnung neben dem Petersdom räumen. Das Erzbistum Freiburg teilte mit, dass seine möglichen neuen Aufgaben „künftigen Überlegungen” vorbehalten seien. In der ersten Juli-Woche sei der Umzug geplant. Danach werde Gänswein in Freiburg wohnen, in der Nähe seines Geburtsorts Riedern am Wald im Schwarzwald.