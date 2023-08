Katholische Kirche Portugal: Wirbel um Protest-Plakate beim Papst-Besuch

04. August 2023 | Quelle: dpa

Die Protest-Plakate wurden von der Bewegung «This is Our Memorial» angebracht. «Obwohl bei diesem Weltjugendtag Imagewäsche betrieben wird, vergessen wir die Opfer nicht», sagte die Initiatorin. Bild: Bild: dpa

Am Rande des Papst-Besuchs zum Weltjugendtag in Portugal haben Plakate einer Initiative gegen das Vergessen von Missbrauchsfällen in der Kirche für Aufsehen gesorgt. Kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus hatte die Organisation am Mittwoch in drei Gemeinden des Landes (Lissabon, Oeiras und Loures) über Nacht große Straßenplakate angebracht, auf denen auf einen im Februar aufgedeckten Kindesmissbrauchs-Skandal in der portugiesischen Kirche aufmerksam gemacht wurde. „4800+ Children abused by the Catholic Church in Portugal” (mehr als 4800 Kinder von der katholischen Kirche in Portugal missbraucht), ist auf den Plakaten zu lesen.