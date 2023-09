Kaukasus-Konflikt: Armenische Führung in Bergkarabach rechnet mit Fluchtwelle

Zuvor hatte die Regierung in Armenien eine UN-Mission für die Region gefordert. Die internationale Gemeinschaft solle alles für eine umgehende Entsendung von UN-Vertretern nach Bergkarabach tun, sagte der armenische Außenminister Ararat Mirsojan am Samstag laut Protokoll in einer Rede vor den Vereinten Nationen (UN) in New York.