Kaukasus: Separatistische Regierung von Berg-Karabach kündigt Auflösung an

Seit Ende vergangenen Jahres blockierte es die einzige Straße von Armenien nach Berg-Karabach, den Latschin-Korridor. Die Regierung in Baku warf der armenischen Regierung vor, die Straße zum Schmuggel von Mineralien und für illegale Waffenlieferungen an die Separatisten in Berg-Karabach zu nutzen. Eriwan machte geltend, dass durch die Blockade die etwa 120.000 Menschen in der Region von wichtigen Lebensmittel- und Treibstofflieferungen abgeschnitten seien.