Kaum Bewegung beim Shutdown Amerika in Wartestellung

Nach einer baldigen Lösung des Konflikts sieht es somit nicht aus. Dabei wäre das mehr als dringend notwendig für die 800.000 US-Amerikaner und ihre Familien, von denen viele dringend auf ihre Gehaltsschecks angewiesen sind. Viele Amerikaner hangeln sich ohnehin von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck – wenn einer ausbleibt, tut das sofort der ganzen Familie weh. Der Sender CNN berichtete kürzlich, dass sich betroffene Staatsbedienstete in ihrer Not an „Food Banks“ wenden - also an Tafeln, die gratis Lebensmittel ausgeben.