Keine ausreichenden Beweise Ruandas prominenteste Dissidentin freigesprochen

KigaliRuandas prominenteste Dissidentin, Diane Rwigara, ist vom Vorwurf der Anstiftung zum Regierungssturzes freigesprochen worden. Es habe nicht ausreichende Beweise gegeben, teilten die Richter am Donnerstag in Kigali mit. Der 37-Jährigen und ihrer Mutter Adeline wurden neben der Anstiftung zum Sturz der Regierung auch die Fälschung von Dokumenten zur Last gelegt.