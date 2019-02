Keine Einigung bei Gipfel in Hanoi „Wir mussten gehen“: Trump bricht Treffen mit Un vorzeitig ab

In den Gesprächen am zweiten und letzten Tag des Gipfels in Hotel „Metropole“ in Vietnams Hauptstadt bekräftigte Kim auf Fragen von Reporter, grundsätzlich zur atomaren Abrüstung bereit zu sein: „Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier.“ Kim wurde auch gefragt, ob er willens sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen. Darauf antwortete der junge Machthaber: „Das besprechen wir gerade.“