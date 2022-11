Kernkraft: Trotz Atomabkommen: Iran reichert in weiterer Anlage Uran auf 60 Prozent an

„Deshalb hat der Iran am Montag am Standort Fordow mit der Anreicherung von Uran auf 60 Prozent Reinheit begonnen.“ Die UN-Atombehörde IAEA sei darüber informiert worden, meldete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Isna. Zudem sollten in Fordow und in Nathans auch weitere, fortschrittliche Zentrifugen gebaut werden, ergänzte der iranische Sender SNN.