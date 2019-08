Kersti Kaljulaid: Estland: Staatspräsidentin hält Finanzminister für nicht regierungstauglich

Tallinn Estlands Finanzminister Martin Helme ist nach Ansicht von Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid ungeeignet für einen Posten in der Regierung des baltischen EU- und Euro-Landes. „Der Versuch des Ministers, den Polizeichef zu entlassen, indem er wissentlich gegen das Gesetz verstößt, ist ein Versuch, unsere Rechtsstaatlichkeit außer Kraft zu setzen“, schrieb Kaljulaid am Montagabend nach einem Treffen mit Regierungschef Jüri Ratas auf Facebook. Ratas will dagegen vorerst weiter an Helme und seiner Koalition mit der rechtspopulistischen EKRE festhalten.