Kevin McCarthy: Abschied mit Ansage

McCarthy ist also Geschichte. Doch die Probleme, die ihn zu Fall gebracht haben, sind noch da. Mitte November läuft erneut die Finanzierung der Regierung aus. Die Gefahr eines Shutdowns ist also nicht gebannt. Anders als Boehner, der sein Amt für längerfristige politische Stabilität aufs Spiel setzte, brachte McCarthy nur einer Verlängerung von 45 Tagen durchs Repräsentantenhaus. Diese Kurzsichtigkeit kann sich noch rächen. Denn eine führungslose Mehrheitspartei in der unteren Kongresskammer ist kaum in der Lage, einen Haushaltskompromiss mit Präsident Joe Biden oder dem von den Demokraten dominierten Senat auszuhandeln. Für den Moment sind die Prioritäten der GOP andere. Ein neuer Sprecher muss gewählt werden. Und das schnell. Am kommenden Mittwoch soll bereits abgestimmt werden. Einen klaren Kandidaten gibt es noch nicht. Der Prozess könnte sich also ziehen.



Doch auch der nächste Speaker wird sich aus der Geiselhaft der republikanischen Hardliner kaum befreien können. Die Mehrheitsverhältnisse sind, wie sie sind. Der Einfluss des rechten Rands bleibt damit groß. Und sonderlich kooperativ ist dieser auch nicht. Noch am Freitag hatte McCarthy versucht, seine Fraktion zu einer gemeinsamen Abstimmung über ein Haushaltsgesetz zu bewegen, das viele Prioritäten der Hardliner enthielt. Das Gesetz hatte im Senat keine Chance, doch ein Beschluss hätte die Verhandlungsposition der GOP im Kongress gestärkt. Doch der rechte Rand ließ McCarthy durchfallen, da ihm die Zugeständnisse des Speakers immer noch zu klein ausgefallen waren. Erst danach wandte sich McCarthy an die Demokraten – und besiegelte so sein Schicksal.