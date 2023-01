Kevin McCarthys Sieg Speaker um jeden Preis

Diese nun zurückzufahren, lehnt ein großer Teil des moderaten Flügels der Republikaner ab. Will McCarthy seine Zusage also einhalten, muss er sich mit diesem Teil seiner Fraktion anlegen oder das Geld an anderer Stelle suchen. Keine leichte Aufgabe – zumal nicht, wenn jederzeit ein Misstrauensantrag gegen ihn gestellt werden kann, wenn er es sich mit der falschen Gruppe verscherzt. Trotzdem: Für den Moment hat McCarthy es geschafft, er ist Speaker of the House geworden. Wie lange er es bleibt, ist eine andere Frage.



