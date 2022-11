Kieg in der Ukraine London: Russland verlegt Luftlandetruppen in den Donbass

24. November 2022 | Quelle: dpa

Russische Luftlandetruppen beim Besteigen eines Flugzeugs (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Russland hat nach britischer Einschätzung große Teile seiner Luftlandeeinheiten in die Ostukraine verlegt. Potenzielle Einsatzgebiete seien die Verteidigungsstellungen in der Gegend um die Städte Swatowe und Kreminna im Gebiet Luhansk oder auch bei der andauernden russischen Offensive gegen die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in London am unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.