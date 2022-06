Realpolitik tut weh, denn sie setzt Zugeständnisse voraus. Wenn in absehbarer Zeit ein Waffenstillstand vereinbart und Verhandlungen über die Bedingungen für ein Kriegsende beginnen sollen – und nichts anderes will der Westen - dann muss Selenskyi etwas anbieten können. Als die russischen Truppen kurz vor Kiew standen, hatte er in seiner Verzweiflung schon einmal weitreichende Zugeständnisse gemacht. Daran wird er nicht gerne erinnert, aber es holt ihn ein. Die EU und die USA wollen keinen jahrelangen Krieg mit blutigen Häuserkämpfen ohne eine Aussicht auf einen Sieg, der diesen Namen noch verdienen würde. Vielmehr wächst mit jedem Kriegstag die Gefahr, dass die EU-Staaten doch noch in die Kämpfe hineingezogen werden und sich daraus am Ende ein dritter Weltkrieg entwickeln könnte. Doch auch ohne diese Horrorvorstellung kommen die ökonomischen Einschläge des Krieges immer näher. Explodierende Energiepreise, gerissene Lieferketten und die milliardenschweren Ausgaben für Rüstung und Hilfen stellen die Regierungen vor massive Probleme. Zudem droht dem globalen Süden angesichts der ausbleibenden Weizenlieferungen aus der Ukraine eine Hungersnot, die wiederum neue Konflikte und Fluchtbewegungen auslösen kann.