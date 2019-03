Kim Jong Nam: Klage in einem Mordfall gegen Indonesierin fallengelassen

Shah AlamIm Fall um den Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist eine indonesische Verdächtige nach rund zwei Jahren Haft überraschend freigekommen. Ein Richter am Obersten Gericht in der Stadt Shah Alam ließ die Klage gegen Siti Aisyah am Montag fallen, nachdem die Staatsanwälte die Vorwürfe ohne Angabe von Gründen zurückzogen. Formal freigesprochen wurde die Indonesierin nicht.