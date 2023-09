Kim Jong Un Nordkorea verankert nukleare Aufrüstung im Grundgesetz

28. September 2023 | Quelle: dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die Atomstreitmacht seines Landes weiter stärken. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat eine Politik der atomaren Aufrüstung in seiner sozialistischen Verfassung verankert. Einen entsprechenden Verfassungszusatz beschloss die Oberste Volksversammlung, Nordkoreas machtloses Parlament, bei einer Sitzung in dieser Woche in Pjöngjang, wie Staatsmedien berichteten.