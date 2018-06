Gute Nachrichten für den Westen sind das also nicht unbedingt - auch wenn man sich natürlich zunächst über ein Abkommen mit dem Ziel der Denuklearisierung freuen muss. Denn die „liberale Weltordnung“ hat mit diesem Kim-Trump-Deal eine weitere Schwächung erfahren. Letztlich ist sie so gut wie tot. Trump schert sich nicht um ihre Werte (Menschenrechte waren kein Thema in Singapur) und Regeln (Unberechenbarkeit und Regelbruch sind seine Methode). Die offizielle Sicherheitsgarantie für Kims Regime ist auch ein Dokument des Abschieds vom traditionellen amerikanischen Ziel, die liberale Demokratie in der Welt zu verbreiten.