Kirche Abendmahlmesse: Papst wäscht Häftlingen die Füße

28. März 2024 | Quelle: dpa

Papst Franziskus küsst den Fuß von einer weiblichen Insassin des Rebibbia-Gefängnisses. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat am Gründonnerstag in einem Frauengefängnis in Rom die traditionelle Abendmahlmesse gefeiert sowie Insassinnen die Füße gewaschen. Nach der Messe mit etwa 200 Häftlingen und Wärtern der Justizvollzugsanstalt von Rebibbia wusch und küsste er zwölf inhaftierten Frauen die Füße. Der 87-jährige Pontifex vollzog das Ritual, ein Zeichen religiöser Demut, an den auf einem Podest sitzenden Insassinnen wegen seines Knieleidens im Rollstuhl.