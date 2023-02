Kirche Lob und Protest: Totenmesse für Kardinal Pell in Sydney

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Polizei vor der St. Mary's Cathedral in Sydney: Die Trauerfeier für den australischen Kardinal George Pell hat Protest hervorgerufen. Bild: Bild: dpa

Unter großem Polizeiaufgebot und begleitet von Protesten ist in der St. Mary's Cathedral in Sydney die Totenmesse für den umstrittenen australischen Kardinal George Pell abgehalten worden. Der vor drei Wochen in Rom gestorbene Pell war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Im Jahr 2020 wurde er aber in einem Berufungsverfahren nach rund 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.