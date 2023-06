Kirche Papst Franziskus benötigt dringende OP unter Vollnarkose

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus? Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus muss sich einer dringenden Operation unterziehen. An dem 86-Jährigen wird am Nachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose. Danach wird das Oberhaupt der katholischen Kirche „mehrere Tage” in der Klinik bleiben, wie Sprecher Matteo Bruni sagte.