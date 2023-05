Kirche Papst Franziskus sagt wegen Fieber Audienzen ab

26. Mai 2023 | Quelle: dpa

In den kommenden Tagen stehen für den Pontifex wichtige Termine an. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat seine Audienzen wegen Fieber abgesagt. Aufgrund eines „fiebrigen Zustands” habe das Oberhaupt der katholischen Kirche am Morgen niemanden in Audienz empfangen, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls auf Nachfrage mit. Termine am Wochenende zu Pfingsten, an denen der Pontifex teilnehmen sollte, würden zunächst wie geplant bestehen bleiben, hieß es weiter.