Kirche Papst Franziskus zu Weltjugendtag in Lissabon gelandet

02. August 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus ist in Lissabon gelandet, um dort am Weltjugendtag der katholischen Kirche (WJT) teilzunehmen. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus ist zum Auftakt seines Auslandsbesuchs in Portugal anlässlich des Weltjugendtages der katholischen Kirche (WJT) in Lissabon angekommen. Eine Sondermaschine landete am Mittwochvormittag in der portugiesischen Hauptstadt. Angesichts des WJT sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Flugzeug, er werde nach dem Fest „verjüngt” zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.