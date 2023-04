Kirche Papst trifft in Budapest Arme und Flüchtlinge

29. April 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus ist zu einem dreitägigen Besuch in Ungarn. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat am zweiten Tag seines Ungarn-Besuchs Arme und Flüchtlinge getroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erinnerte am Samstagvormittag in der Budapester Elisabethkirche beim Ostbahnhof an das Gebot und die Sprache der Nächstenliebe und widmete sich erneut den Menschen am Rande der Gesellschaft - den „Ausgegrenzten”.