An den Tagen vor seiner Absage am Karfreitag wirkte der Pontifex allerdings verhältnismäßig frisch und erholt. Vor der „Via Crucis” feierte der Pontifex die Karfreitagsliturgie „Leiden und Sterben des Herrn” im Petersdom. Auch tags zuvor, am Gründonnerstag, absolvierte er wie geplant die Abendmahlmesse in einem Frauengefängnis in Rom. Er wusch und küsste im Rollstuhl sitzend die Füße von zwölf Insassinnen der Justizvollzugsanstalt in Rebibbia. Im Gespräch mit Wärtern und Geistlichen scherzte er und unterhielt sich angeregt mit ihnen.