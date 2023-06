Kirchenoberhaupt Papst Franziskus erneut im Krankenhaus

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus hatte erst kürzlich mit einer Bronchitis zu kämpfen. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus ist laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus gebracht worden. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, der Pontifex sei am Vormittag in der Gemelli-Klinik angekommen.