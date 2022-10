Klage gegen die Trump-Organisation Bringt diese Frau Donald Trump zu Fall?

Doch James lässt sich davon nicht beeindrucken. Tatsächlich haben Gerichte während ihren Ermittlungen stets bestätigt, dass sie sich im Rahmen des Rechts bewegt. So wurde ihr gestattet, den Ex-Präsidenten im Rahmen ihrer Untersuchungen unter Eid zu vernehmen – ein Schritt, gegen den sich Trump lange Zeit gewehrt hatte. Sonderlich ergiebig war das Verhör allerdings nicht. Mehrere Stunden lang berief sich Trump bei jeder Frage auf sein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf Aussageverweigerung, um sich nicht selbst belasten zu müssen. Lediglich um den Staatsanwälten vorzuwerfen, sie vollzögen „die größte Hexenjagd in der Geschichte dieses Landes“ wich er dem Vernehmen nach von diesem Skript ab.



Das Verfahren gegen Trump mag das prominenteste in James‘ Karriere sein. Doch der Ex-Präsident ist nicht der einzige bekannte Name, den sich die Justizministerin in ihren bisher vier Jahren im Amt vorgenommen hat. Vor zwei Jahren verklagte sie die in New York ansässige Waffenlobbyorganisation NRA wegen der Veruntreuung von Spendengeldern und strebte die Auflösung des Verbandes an. Damit scheiterte sie vor Gericht, doch das Verfahren gegen die Organisation läuft weiter. Im vergangenen Jahr führte James zudem eine Klage von 50 Justizministern gegen Facebook – heute Meta – an, die dem sozialen Netzwerk den Missbrauch seiner Marktmacht vorwarfen und eine Zerschlagung anstrebten. Auch gegen Amazon klagte James bereits, da der Konzern angeblich Mitarbeiter in New York nicht ausreichend vor Covid-19 geschützt habe. Auch diese beiden Fälle scheiterten zunächst vor Gericht.