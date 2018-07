Klarstellung nach 27 Stunden Trump stellt Aussage zu Russland als Versprecher dar

Nicht erklären ließ sich zunächst, warum Trump 27 Stunden für seine Korrektur brauchte - während er zwischenzeitlich twitterte und zwei TV-Interviews gab. Darüber hinaus bezog er sich in seiner Klarstellung lediglich auf die Aussage, die am wenigsten vertretbar war. Auf andere umstrittene Positionen ging er nicht ein - etwa, als er auf die Frage, warum die Beziehungen zwischen Washington und Moskau so schlecht seien, gesagt hatte, amerikanische „Torheit und Dummheit“ seien dafür verantwortlich.

Der Fraktionschef der oppositionellen Demokraten im Senat, Charles Schumer, kritisierte, Trump versuche, sich aus seinen Aussagen in Helsinki herauszuwinden. Trumps Klarstellung komme „24 Stunden zu spät und am falschen Ort“, sagte Schumer. Wenn Trump Putin nicht ins Gesicht sagen könne, dass der russische Präsident falsch liege und die US-Geheimdienste richtig lägen, sei dies ineffektiv. Dies sei ein weiteres Zeichen der Schwäche, die es Putin erlaube, Trump auszunutzen, sagte Schumer.