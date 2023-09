Klima Afrika-Klimagipfel: Forderung nach gerechter Finanzierung

06. September 2023 | Quelle: dpa

Kenias Präsident William Ruto spricht während des Afrikanischen Klimagipfels. Bild: Bild: dpa

Afrikanische Staatschefs haben zum Abschluss des ersten Afrika-Klimagipfels den Umbau des weltweiten Finanzsystems für mehr Fairness gefordert. Heute verkündeten die Teilnehmer des Gipfels in Kenias Hauptstadt den Beschluss der sogenannten Nairobi-Erklärung, mit der die afrikanischen Staaten als gemeinsame Verhandlungsgrundlage in die bevorstehenden Weltklimakonferenz im November in Dubai gehen wollen.