Klima Britischer Premier bestätigt Aufweichung von Klimazielen

20. September 2023 | Quelle: dpa

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will sich zu einem beunruhigenden Medienbericht äußern. Bild: Bild: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak will die Klimaziele seines Landes auf breiter Front aufweichen. Das bestätigte der konservative Politiker am Mittwoch bei einer Rede in London.