Klima: Fast die Hälfte Europas von Rekorddürre bedroht

Europa kämpft nach Einschätzung der EU mit der schlimmsten Dürre seit mindestens 500 Jahren. Fast die Hälfte Europas sei von der Trockenheit bedroht, auf 47 Prozent der Fläche fehle es deutlich an Bodenfeuchtigkeit, teilte die Dürrebeobachtungsstelle der Europäischen Kommission (EDO) am Dienstag in einem Monatsbericht mit.