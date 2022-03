Klima: Kein Land hat 2021 WHO-Grenzwerte für Luftverschmutzung eingehalten

Kein einziges Land hat die internationalen Grenzwerte für Luftqualität im vergangenen Jahr einhalten können. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag mit. Das ergebe sich aus den Daten in 6475 Städten. In einigen Regionen sei nach dem Pandemie-bedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder angestiegen.