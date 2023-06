Der Labour-Chef Hipkins ist bis Freitag mit einer großen Wirtschaftsdelegation in China unterwegs. Er nahm am Dienstag schon am Treffen der „New Champions” des Weltwirtschaftsforums (WEF) in der Metropole Tianjin teil. Das dreitägige „Sommer Davos”, das Chinas Regierungschef Li Qiang eröffnete, findet erstmals seit der Pandemie wieder mit Teilnehmern aus 140 Ländern statt.