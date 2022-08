Klima - und Soziales: Bidens Klima-Paket endgültig vom US-Kongress verabschiedet

Drei Monate vor den Zwischenwahlen zum Kongress hat das US-Repräsentantenhaus mit den Stimmen der Demokraten das lange umkämpfte Klima- und Gesundheitspaket verabschiedet. Die Abstimmung verlief am Freitag entlang der Parteigrenzen mit 220 zu 207 Stimmen; alle republikanischen Abgeordneten votierten geschlossen dagegen. Der Senat hatte das zentrale Anliegen von Präsident Joe Biden in einer überraschenden Wende am Sonntag verabschiedet. Dort brach wegen der nur knappen Mehrheit der Demokraten Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme das Patt.