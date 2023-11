Klima UNEP-Chefin warnt vor immer schnellerer Erderwärmung

20. November 2023 | Quelle: dpa

Inger Andersen in Nairobi (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Zwei Wochen vor der Weltklimakonferenz COP 28 hat die Chefin des UN-Umweltprogramms (UNEP), Inger Andersen, vor dramatischen Temperaturanstiegen gewarnt. „Die Menschheit bricht alle falschen Rekorde, wenn es um den Klimawandel geht”, stellte Andersen in ihrem Vorwort zu einem am Montag in Nairobi veröffentlichten UNEP-Bericht über die sogenannten Emissionslücken im globalen Klimaschutz fest. Größere Anstregungen seien dringend notwendig.