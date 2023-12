Klima USA verschärfen Regeln für Methan

03. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die USA wollen schärfer gegen den Ausstoß von Methan vorgehen. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen die Erderwärmung wollen die USA die Senkung des Ausstoßes von klimaschädlichem Methan vorantreiben. Vertreter der US-Regierung kündigten bei der Klimakonferenz in Dubai am Wochenende neue Standards an, die die Öl- und Gasproduzenten dazu verpflichten sollen, Methanlecks zu schließen. Deutschland und die EU sind schon einen Schritt weiter.