Klima: USA wollen mit sechs Milliarden Dollar Dekarbonisierung der Industrie fördern

Die USA wollen mit sechs Milliarden Dollar die Senkung von Treibhausgas-Emissionen der Industrie fördern. Das Geld solle in einen Fonds fließen, aus dem bis zu 50 Prozent der Kosten für die Entwicklung neuer Technologien in Wirtschaft und Forschung übernommen werden sollen, teilte die US-Regierung am Mittwoch mit.