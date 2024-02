Klimaaktivistin Greta Thunberg erscheint zu Prozessbeginn in London

01. Februar 2024 | Quelle: dpa

Greta Thunberg trifft am Westminster Magistrates Court ein. Bild: Bild: dpa

Rund drei Monate nach einer Demonstration in London steht die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in der britischen Hauptstadt vor Gericht. Die 21-Jährige kam am Morgen am Westminster Magistrates' Court an.